«Роснефть» продолжает масштабное обновление АЗС по всей России

«Роснефть» продолжает масштабное обновление АЗС по всей стране. В рамках программы по модернизации розничной сети на заправках уже обновлено более 700 станций в 35 регионах России.

Автозаправочные станции компании отличаются технологичностью и комфортом. Особое внимание уделено расширению сервисов. Так в кафе под брендом «Зерно» установлено новое оборудование, включая кофейные аппараты и устройства для приготовления горячих блюд широкого ассортимента, среди которого хот-доги, бургеры, выпечка и другие предложения. Также удобство посетителей создают кассы самообслуживания, экономящие время гостей.

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг является одним из важных направлений деятельности «Роснефти». К концу 2025 году каждая третья АЗС компании будет обновлена и оснащена расширенным спектром услуг.

