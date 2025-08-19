«Роснефть» продолжает масштабное обновление АЗС по всей России

«Роснефть» продолжает масштабное обновление АЗС по всей стране. В рамках программы по модернизации розничной сети на заправках уже обновлено более 700 станций в 35 регионах России.
Автозаправочные станции компании отличаются технологичностью и комфортом. Особое внимание уделено расширению сервисов. Так в кафе под брендом «Зерно» установлено новое оборудование, включая кофейные аппараты и устройства для приготовления горячих блюд широкого ассортимента, среди которого хот-доги, бургеры, выпечка и другие предложения. Также удобство посетителей создают кассы самообслуживания, экономящие время гостей.
Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг является одним из важных направлений деятельности «Роснефти». К концу 2025 году каждая третья АЗС компании будет обновлена и оснащена расширенным спектром услуг.
- 19 августа 2025
-
14:05
- 18 августа 2025
-
18:22
- 15 августа 2025
-
16:35
- 28 июля 2025
-
15:25
-
15:10
- 14 июля 2025
-
15:39
- 11 июля 2025
-
12:55
- 9 июля 2025
-
16:33
- 20 июня 2025
-
13:59
- 16 июня 2025
-
21:19
- 10 июня 2025
-
15:58
- 9 июня 2025
-
16:43
-
16:33
- 19 мая 2025
-
15:24
- 13 мая 2025
-
13:32
-
13:24
- 12 мая 2025
-
14:18
- 28 апреля 2025
-
15:09
- 25 апреля 2025
-
16:55
- 21 апреля 2025
-
14:51
-
14:32
- 10 апреля 2025
-
12:32
- 8 апреля 2025
-
16:11
-
15:12
- 3 апреля 2025
-
12:46
- 31 марта 2025
-
15:05
- 27 марта 2025
-
18:34
- 25 марта 2025
-
13:41
-
10:18
- 24 марта 2025
-
15:35
- 12 марта 2025
-
19:12
- 11 марта 2025
-
15:05
-
14:06
- 3 марта 2025
-
14:12
- 26 февраля 2025
-
13:04