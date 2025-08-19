При помощи «Роснефти» в Пермском зоопарке оборудовали вольеры для белых медведей

В новом комплексе Пермского зоопарка при поддержке «Роснефти» оборудовано четыре вольера для белых медведей. В них со старой территории перевезли арктических хищников Сэрику, Милу и Парму.

Общая площадь вольеров составила около 2,5 тыс. кв. м. Они оснащены кондиционерами и бассейнами, в которых медведи смогут плавать круглый год. Предусмотрен подогрев воды зимой и её охлаждение летом.

Самец Сэрику был спасён на острове Белый на Ямале, а медведица Мила родилась в Казанском зоопарке и затем приехала в Пермский зоопарк. В конце 2024 г. у них появилось первое потомство — самка, которую жители Пермского края назвали Парма.

Охрана окружающей среды и спасение редких видов животных — важные направления социальной деятельности «Роснефти». С 2013 года под опекой Компании находятся все белые медведи в российских зоопарках – сегодня это 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны. «Роснефть» обеспечивает их содержание и ветеринарное сопровождение, а также финансирует обновление вольеров. С 2016 года при активной поддержке Компании в российском секторе Арктике было спасено шесть осиротевших белых медвежат.