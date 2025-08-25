LADA Sport ROSNEFT одержала командную победу на 5-м этапе РСКГ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

LADA Sport ROSNEFT одержала командную победу на пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Команда стала лучшей в гонке в классе «Супер-Продакшн».

Большой вклад в результаты LADA Sport ROSNEFT на подмосковном автодроме Moscow Raceway внёс Леонид Панфилов. Пилот завоевал серебро в субботнем заезде, а на следующий день выиграл золото. Вслед за напарником в финальной гонке финишировал взявший серебро Андрей Петухов. Результаты пилотов принесли коллективу LADA Sport ROSNEFT командный кубок.

После пяти этапов LADA Sport ROSNEFT упрочила лидерство в командном зачёте класса «Супер-Продакшн». Леонид Панфилов удерживает первую позицию в личном зачёте.

На прошедшем этапе отметился дебютант команды 18-летний Артем Северюхин. Прошедший подготовку в картинговой молодежной программе LADA Sport ROSNEFT Junior пилот завоевал бронзу в самом мощном классе SMP TCR Russia.