LADA Sport ROSNEFT одержала командную победу на 5-м этапе РСКГ

LADA Sport ROSNEFT одержала командную победу на пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Команда стала лучшей в гонке в классе «Супер-Продакшн».
Большой вклад в результаты LADA Sport ROSNEFT на подмосковном автодроме Moscow Raceway внёс Леонид Панфилов. Пилот завоевал серебро в субботнем заезде, а на следующий день выиграл золото. Вслед за напарником в финальной гонке финишировал взявший серебро Андрей Петухов. Результаты пилотов принесли коллективу LADA Sport ROSNEFT командный кубок.
После пяти этапов LADA Sport ROSNEFT упрочила лидерство в командном зачёте класса «Супер-Продакшн». Леонид Панфилов удерживает первую позицию в личном зачёте.
На прошедшем этапе отметился дебютант команды 18-летний Артем Северюхин. Прошедший подготовку в картинговой молодежной программе LADA Sport ROSNEFT Junior пилот завоевал бронзу в самом мощном классе SMP TCR Russia.
- 25 августа 2025
-
14:26
- 19 августа 2025
-
18:12
-
14:05
- 18 августа 2025
-
18:22
- 15 августа 2025
-
16:35
- 28 июля 2025
-
15:25
-
15:10
- 14 июля 2025
-
15:39
- 11 июля 2025
-
12:55
- 9 июля 2025
-
16:33
- 20 июня 2025
-
13:59
- 16 июня 2025
-
21:19
- 10 июня 2025
-
15:58
- 9 июня 2025
-
16:43
-
16:33
- 19 мая 2025
-
15:24
- 13 мая 2025
-
13:32
-
13:24
- 12 мая 2025
-
14:18
- 28 апреля 2025
-
15:09
- 25 апреля 2025
-
16:55
- 21 апреля 2025
-
14:51
-
14:32
- 10 апреля 2025
-
12:32
- 8 апреля 2025
-
16:11
-
15:12
- 3 апреля 2025
-
12:46
- 31 марта 2025
-
15:05
- 27 марта 2025
-
18:34
- 25 марта 2025
-
13:41
-
10:18
- 24 марта 2025
-
15:35
- 12 марта 2025
-
19:12
- 11 марта 2025
-
15:05
-
14:06