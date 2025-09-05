При поддержке «Роснефти» в Уфе построены два спортивных комплекса

В Уфе открылись два многофункциональных спортивных комплекса, построенных на средства АНК «Башнефть» в рамках Соглашения между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Физкультурно-оздоровительный комплекс гимназии № 64 им. В.В. Горбатко, в которой учатся 1300 детей, расположился на площади более 1,1 тыс. кв. м. Объект включает в себя баскетбольное и футбольное поля, прыжковые зоны и специализированные тренажёры. На территории нового комплекса с профессиональным оборудованием планируется проведение тренировок, сборов, соревнований городского уровня, различных образовательных, праздничных и культурных мероприятий.

Другой многофункциональный спортивный комплекс занял площадь более 3 тыс кв. м. Объект гимназии № 82 редназначен для занятий мини‑футболом, баскетболом, волейболом, работы на тренажёрах и проведения легкоатлетических эстафет на свежем воздухе. Комплекс оснащён современным инвентарём и отвечает всем требованиям безопасности.

Одним из значимых направлений социальной работы «Роснефти» и её дочерних предприятий является поддержка массового, детского и юношеского спорта. В Башкортостане благодаря поддержке Компании с 2017 года открыто более 30 спортивных объектов в 16 районах республики.