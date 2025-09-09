«Роснефть» и правительство Оренбургской и Самарской областей представили новый турмаршрут

«Роснефть», Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и Министерство туризма Самарской области представили новый туристический маршрут «Уральский ветер». Проект разработан специально для автопутешественников, и его маршрут пролегает через культурные и природные достопримечательности регионов.

Торжественная презентация маршрута прошла на АЗС «Башнефть» (входит в «Роснефть») в Оренбурге. На ней выступили пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Михаил Митяев и Кирилл Ладыгин. Гонщики уже совершили пробег по дистанции «Уральского ветра» и поделились с гостями впечатлениями от поездки, а также провели автограф-сессию.

Протяжённость «Уральского ветра» составляет более 400 км. Маршрут начинается в Самаре, где расположен Этнопарк дружбы народов. Далее, направляясь в сторону Урала, путешественники могут посетить экопарк «Бариновская мельница». Затем на пути – Церковь Троицы живоначальной и краеведческий музей в Нефтегорске. Почти половина маршрута пролегает через Национальный парк «Бузулукский бор» единственный на планете реликтовый массив с многовековыми сосновыми рощами.

Несколько локаций ждут путешественников и в Оренбурге, среди них Губернаторский историко-краеведческий музей с древней коллекцией сарматских сокровищ. Завершающая точка маршрута – Дом-музей Ростроповичей.

«Уральский ветер» стал четвертым туристическим маршрутом, разработанным «Роснефтью» совместно с Правительством Оренбургской области и третьим маршрутом совместно с Правительством Самарской области. Маршрут проходит через сети автозаправочных станций «Роснефть» и «Башнефть». В Оренбургской и Самарской областях расположено более 160 подобных станций.