Представители «РН-Уватнефтегаза» провели встречи с коренными жителями Тюменской области

Представители «РН-Уватнефтегаза» провели встречи с коренными жителями Тюменской области
Представители «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») посетили стойбища коренных народов, проживающих в Уватском районе Тюменской области.

Вместе с представителями администрации Уватского района, промыслово-охотничьего хозяйства «Кедровый» и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока нефтяники обсудили с семьями хантов вопросы ведения хозяйственной деятельности и перспективы дальнейшего развития, а также вручили им необходимую для хозяйства в таёжных условиях технику: мотопомпы, бензопилу, сварочный аппарат и косилку.

На территории Уватского района проживают 158 представителей коренных народов Севера. За несколько лет сотрудничества «РН-Уватнефтегаз» передал общинам около 170 единиц различной техники. Предприятие оказывает адресную материальную помощь коренному местному населению и оплачивает обучение молодёжи в средних специальных и высших учебных заведениях.

Сохранение культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни является значимым направлением социальной деятельности «Роснефти». Также «РН-Уватнефтегаз» ежегодно поддерживает проведение фестиваля «Богатство тайги Уватской», на котором коренные жители Уватского района реализуют продукцию традиционных промыслов.

