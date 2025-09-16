Волонтёры «Роснефти» провели в Нефтеюганске экологическую акцию «Чистые берега»

«РН-Юганскнефтегаз» (входит в структуру «Роснефти») организовала в Нефтеюганске экологический фестиваль в рамках Всероссийской акции «Чистые берега».

В акции, прошедшей на территории мемориального комплекса «Скважина Р-63», приняло участие более 500 человек, в том числе сотрудники предприятия с семьями, учащиеся «Роснефть-классов», представители «Движения первых» и жители города. Активисты собрали более 300 кг природного и бытового мусора, который рассортировали и отправили на переработку.

В рамках мероприятия были проведены спортивные соревнования и мастер-классы по переработке вторичного сырья. Гости фестиваля могли поучаствовать в написании экологического диктанта, пройти игры и квесты, а также увидеть выставку специализированной техники и оборудования, которые применяются в природоохранных целях.

Забота об окружающей среде и экологические инициативы являются важной частью социальной политики «Роснефти». Сотрудники «РН-Юганскнефтегаза» на регулярной основе участвуют в различных экологических акциях, в том числе федерального уровня. В июле этого года экологи предприятия выпустили в водоёмы Югры более 4,6 млн мальков.