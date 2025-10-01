В Международный День кофе посетителей АЗС «Роснефть» познакомили с напитком из Венесуэлы

1 октября в Международный День кофе волонтёры «Роснефти» в разных регионах России познакомили автомобилистов с элитным венесуэльским кофе, который поставляется по специальному заказу Компании.

Венесуэльский кофе заметно отличается от других южноамериканских сортов. Его особенность в происхождении. Кофейные зёрна из данной страны поставляются в Россию в рамках стратегического партнёрства между НК «Роснефть» и венесуэльскими компаниями, подписанного в 2023 году.

По специальному заказу «Роснефти» в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1 800 метров над уровнем моря.

В Санкт-Петербурге и области волонтеры «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») организовали для автомобилистов тематический праздник с полным погружением в мир кофе. Гости участвовали в дегустации и мастер-классах, где узнавали о тонкостях вкуса и аромата бодрящего напитка. А на флагманской АЗС в Санкт-Петербурге для приготовления кофе клиенты могут воспользоваться помощью робота-бариста.

В Москве и Московской области ряд АЗС «Роснефть» к этому дню подготовил тематическое оформление станций яркие элементы упаковки эксклюзивного напитка отражены в дизайне интерьера, а кофе клиенты получают в новых эффектных стаканчиках.

«Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно», в которых особое внимание уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе.