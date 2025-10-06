Почти 500 школьников посетили организованный «Роснефтью» фестиваль «Парк науки»

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (дочернее общество НК «Роснефть») провела научно-популярный фестиваль «Парк науки», который в этом году посетили почти 500 детей и подростков.

Образовательный проект для школьников организуется с 2015 года. За это время его участниками стали более 5 тысяч ребят из Новокуйбышевска и Самары. Фестиваль мотивирует детей и подростков к более углублённому изучению химии и попомгает при выборе будущей профессии.

Развивая интерес молодежи к точным наукам Компания вносит вклад в будущее региона и закладывает фундамент для технологических прорывов страны. В юбилейный год «Роснефть» объявляет о грантовой программе для учителей химии. Грант будет способствовать повышению мотивации школьных педагогов, которые поддерживают интерес и стремление детей к знаниям. А лучшие педагогические инициативы будут отмечены специальными премиями и апробированы в учебном процессе.