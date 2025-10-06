Скидки
Сотрудник «Роснефти» выиграл личный зачёт корпоративного турнира по шахматам

Сотрудник «Роснефти Владимир Пушин набрал 9 очков из 11 возможных и стал победителем четвёртого турнира регулярного Чемпионата корпоративной лиги по шахматному блицу.

В общекомандном зачёте представители «Роснефти» с результатом 31 очко заняли второе место. После четырёх турниров команда Компании занимает вторую строчку.

Сборная «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В мае 2025 года Компания провела командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ «Роснефти».

Поддержка массового и профессионального спорта является важным направлением работы «Роснефти» Компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, а также проводит массовые спортивные мероприятия в регионах присутствия.

