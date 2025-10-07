Скидки
При поддержке «Роснефти» в Рязани прошёл фестиваль к 130-летию Сергея Есенина

Аудио-версия:
Комментарии

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в структуру «Роснефти») выступила генеральным спонсором фестиваля «Поэт каждого из нас». Мероприятие приурочено к празднованию 130-летия Сергея Есенина и прошло на родине поэта в Рязанской области.

Главным событием фестиваля стало открытие выставки «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…» в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Экспозиция рассказывает о памятниках русской литературы эпохи Серебряного века. На выставке представлено более 200 предметов, в том числе уникальные артефакты. Среди экспонатов дневник Есенина, письма его детей и малоизвестные архивные документы.

Программа фестиваля включала иммерсивные театральные постановки, мастер-классы и конференции. А юные любители поэзии могли принять участие в играх и прокатиться на старинных русских аттракционах.

В Константиново, родном селе Есенина, в концертной программе состоялся спектакль с участием актера Сергея Безрукова.

Праздничная программа завершилась семейным арт-фестивалем в Рязани, в ходе которого прошли мастер-классы по чтению стихов и рисованию, а также награждение победителей и призеров всероссийской акции «Есенинский диктант». Для гостей праздника также состоялся большой концерт с участием юных талантов города.

Поддержка значимых проектов российской культуры и жизни является важным направлением социальной деятельности «Роснефти». Компания оказывает поддержку Государственному Эрмитажу, хору Сретенского монастыря, Ледовому шоу Татьяны Навки.

