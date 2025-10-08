В Москве пройдет фестиваль-открытие «Родных игр»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

11 октября перед матчем «Родина» — «СКА» Хабаровск на футбольном поле ДТДиМ «Преображенский» состоится масштабный фестиваль открытия «Родных игр», в котором примут участие больше тысячи московских школьников.

Турнир «Родные игры» проходит при поддержке предпринимателя Сергея Ломакина, который активно помогает некоммерческим проектам в области детско-юношеского футбола в России, а также Московского центра воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы.

Участников ждёт насыщенная программа: фиджитал-турнир (минифутбол + FIFA) среди школьных спортивных клубов города, киберсоревнования в дисциплине Standoff 2, лазертаг, мастер-классы по росписи кепок, шоперов, флажков и созданию лент для барабанов, зумба и барабанное шоу.

Самые маленькие участники примут участие в футбольных эстафетах вместе с бронзовым призером Евро 2008, куратором футбольной образовательной программы «Родных игр» Игорем Семшовым, в которых их просмотрят тренеры Академии «Родины».

Завершится фестиваль участием в матче «Родина» – «СКА-Хабаровск» (19:00) в рамках программы «Школьная трибуна» и розыгрышем футболки с автографом одного из лучших полузащитников в истории мирового футбола Андреа Пирло.

Главный информационный партнёр проекта — «Чемпионат».