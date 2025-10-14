Скидки
Команда из Орловской области отобралась в финал турнира для детей из детских домов

12 октября в Орле в манеже им. И.Я. Мосякина состоялись матчи третьего отборочного этапа турнира «Игра твоей мечты».

Фото: Пресс-служба «Игра твоей мечты»

В соревнованиях приняли участие семь команда из Орловской, Липецкой и Белгородской области. Победителем стала команда «Расправь Крылья», переигравшая в решающем матче за путёвку в финал команду «Старт» из Старого Оскола со счётом 4:0. Теперь ребята отправятся весной 2026 года покорять Москву, где их уже ждут первые два финалиста турнира — команды из Адыгеи и Магадана.

Фото: Пресс-служба «Игра твоей мечты»

Организатором соревнований выступила Межрегиональная общественная организация волонтёров «Клуб волонтёров» при поддержке Департамента по физической культуре и спорту Орловской области и Фонда Президентских грантов.

Фото: Пресс-служба «Игра твоей мечты»

Всего в турнире примут участие более 70 команд из 23 Регионов России и Белоруссии. Отборочные этапы соревнований пройдут в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Туле, Торжке, Минске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владимире и Смоленске. Финал турнира состоится в Москве весной 2026 года.

