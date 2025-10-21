«Большой спорт» отпразднует 20-летие в «Театре на Цветном»

10 ноября в «Театре на Цветном» журнал «Большой спорт» соберет по давней традиции лучших спортсменов страны, чтобы в честь своего 20-летия отметить тех, кто приумножает спортивную славу России, способствует развитию отечественной спортивной индустрии, инициирует и осуществляет благотворительные инициативы и проекты в области спорта.

Героями и гостями вечера в «Театре на Цветном» станут олимпийские чемпионы Алексей Немов, Никита Нагорный, Наталья Воробьева, Яна Егорян, Светлана Ромашина, Юрий Борзаковский, Роман Власов, Александр Легков, Дмитрий Соловьев, Евгений Тищенко.

Выдающиеся спортсмены современности соберутся вместе по приглашению журнала «Большой спорт», чтобы отметить заслуги представителей бизнес-сообщества, букмекерской индустрии и медиасферы в развитии отечественного спорта, публично поблагодарить и наградить лучших спортивных менеджеров и самых щедрых спортивных меценатов. Кроме того, редакция журнала «Большой спорт» подведет свои итоги 20-летия, назвав лучших спортсменов и представителей индустрии в четырех тематических блоках: «Легенда», «Герои», «События», «Будущее».Ведущими вечера станут Дмитрий Занин (телеканал «Матч ТВ») и Диана Терешкова (радио «Хит FM»).