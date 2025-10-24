Опубликована программа XIII Международного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД), который пройдёт в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована деловая программа.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. Оператор мероприятия – фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

В этом году в фокусе РСД – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли.

Одной из важных тем мероприятия станет дальнейшее продвижение инновационных видов спорта не только в формате деловых сессий: на РСД-2025 состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», который наглядно покажет достижения и значимость этого вида спорта.

Главная тема форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», которая подчёркивает, что достижение успехов возможно при плодотворной совместной работе всех участников спортивной отрасли. Особое внимание уделяется доступности спорта, укреплению отношений на международной арене, а также стратегическому развитию как профессионального, так и массового спорта.

В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырёх ключевых треков.

«О спорт, ты – мир. Международное сотрудничество» – трек посвящён возвращению российских спортсменов на глобальную арену и недопустимости дискриминации в спорте, а также международному взаимодействию, возникновению и развитию новых форматов, объединяющих спортсменов. Среди главных направлений трека – вызовы в борьбе с допингом, подготовка резерва сборных России, мировые тренды в спортивной индустрии и интеграция новых технологий в спорт.

«Экосистема» – дискуссии, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнерства в спорте и внедрение новейших технологий, правовое и аналитическое обеспечение спортивной отрасли. Как спортивные объекты интегрируются в объекты современной урбанистики? Как происходит «фиджитализация» спортивной инфраструктуры и внедрение «умных» спортивных объектов нового поколения? Как интеграция представителей крупного бизнеса в федерации меняет подходы к стратегическому планированию? Все эти вопросы поднимутся в рамках дискуссий блока.

«Создавая новый образ спорта» – сессии, посвящённые роли медиа в развитии спорта, формированию спортивных брендов регионов, будущему спортивного кино и журналистики. Участники поднимут вопросы популяризации спорта через кинематограф, менеджмента в спорте, а Российская Премьер-Лига представит на форуме новую стратегию развития до 2030 года.

«Спорт и общество» – направление, посвящённое растущей роли спорта в жизни общества, развитию адаптивного спорта, возможностям спорта для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями, а также развитию школьного и студенческого спорта и влиянию спорта на воспитание новых поколений. Дискуссии затронут ключевые вопросы стратегии развития адаптивного спорта до 2036 года, новые способы развития школьных лиг и подходы, внедряемые государством для повышения доступности детско-юношеского спорта.

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя организационного комитета Михаил Дегтярёв отметил, что деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре станет одной из самых насыщенных и профессионально подготовленных за всю историю проведения.

Министр подчеркнул, что деловая программа форума объединит представителей власти, бизнеса и международного спортивного сообщества, став площадкой для разнообразных дискуссий и решений.

Важной частью программы станет работа на международном направлении. На полях РСД состоятся первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, на которой рассмотрят вопросы международной спортивной повестки и укрепление позиций России в мировом спортивном сообществе, также на РСД пройдёт совместное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси.