Состоялся 1-й тур в дивизионах Павлюченко, Семшова и Бесчастных турнира «Родная лига»

С 18 октября в Москве стартовал чемпионат среди секций дополнительного образования 48 московских школ — «Родная лига». Секции работают при поддержке футбольного клуба «Родина», в рамках проекта «Родные игры».

«Родные игры» проходят при поддержке предпринимателя Сергея Ломакина, который активно помогает некоммерческим проектам в области детско-юношеского футбола в России, а также Московского центра воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы.

Дивизионы «Родной лиги» названы в честь трех легенд сборной России по футболу — тренера «Родина» Владимира Бесчастных, тренера «Родины-2» Романа Павлюченко и куратора футбольной образовательной программы «Родных игр» Игоря Семшова. По итогам 15 матчей чемпионата школьные клубы-победители дивизионов отправятся на бесплатные сборы в Дубай, где сыграют против отделения академии мадридского «Реала».

Каждый ребенок участник проекта получает в подарок три уникальных комплекта экипировки, спортивный костюм и рюкзак, а школы — весь необходимый инвентарь для проведения занятий. Также педагогов ждёт повышение квалификации от тренеров с лицензией УЕФА Pro.

Турнирное положение команд, после трёх матчей:

Дивизион Бесчастных:

1. ГБОУ Школа № 1358

2. ГБОУ Школа №1210

3. ГБОУ Школа № 1454

4. ГБОУ Школа № 183

5. ГБОУ Школа № 1517

6. ГБОУ Школа № 1370

7. ГБОУ Школа № 962

8. ГБОУ Школа № 2098

9. ГБОУ Школа № 1554

10. ГБОУ Школа Свиблово

11. ГБОУ Школа № 827

12. ГБОУ Школа № 1296

13. ГБОУ Школа Перспектива

14. ГБОУ Школа № 1575

15. ГБОУ Школа № 1384

16. ГБОУ Школа № 1285

Дивизион Павлюченко:

1. ГБОУ Школа № 1420

2. ГБОУ Школа № 1580

3. ГБОУ Школа № 2051

4. ГБОУ Школа № 1793

5. ГБОУ Школа № 491

6. ГБОУ Школа № 1530

7. ГБОУ Школа № 1502

8. ГБОУ Школа № 1512

9. ГБОУ Школа № 1579

10. ГБОУ Школа № 664

11. ГБОУ Школа № 641

12. ГБОУ Школа № 1220

13. ГБОУ Школа № 1375

14. ГБОУ Школа № 1811

15. ГБОУ Школа № 1500

16. ГБОУ Школа № 1539

Дивизион Семшова:

1. ГБОУ Школа № 2109

2. ГБОУ Школа №1492

3. ГБОУ Школа № 199

4. ГБОУ Школа № 1788

5. ГБОУ Школа № 1238

6. ГБОУ Школа № 2120

7. ГБОУДО ЦВР «Синегория»

8. ГБОУ Школа № 667

9. ГБОУ Школа № 626

10. ГБОУ Школа № 875

11. ГБОУ Школа № 1231

12. ГБОУ ЗКНО

13. НОЧУ СОШ Феникс

14. ГБОУ Школа № 1155

15. ГБОУ Школа № 2075

16. ГБОУ Школа № 113