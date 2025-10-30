Состоялся 1-й тур в дивизионах Павлюченко, Семшова и Бесчастных турнира «Родная лига»

С 18 октября в Москве стартовал чемпионат среди секций дополнительного образования 48 московских школ — «Родная лига». Секции работают при поддержке футбольного клуба «Родина», в рамках проекта «Родные игры».
«Родные игры» проходят при поддержке предпринимателя Сергея Ломакина, который активно помогает некоммерческим проектам в области детско-юношеского футбола в России, а также Московского центра воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы.
Дивизионы «Родной лиги» названы в честь трех легенд сборной России по футболу — тренера «Родина» Владимира Бесчастных, тренера «Родины-2» Романа Павлюченко и куратора футбольной образовательной программы «Родных игр» Игоря Семшова. По итогам 15 матчей чемпионата школьные клубы-победители дивизионов отправятся на бесплатные сборы в Дубай, где сыграют против отделения академии мадридского «Реала».
Каждый ребенок участник проекта получает в подарок три уникальных комплекта экипировки, спортивный костюм и рюкзак, а школы — весь необходимый инвентарь для проведения занятий. Также педагогов ждёт повышение квалификации от тренеров с лицензией УЕФА Pro.
Турнирное положение команд, после трёх матчей:
Дивизион Бесчастных:
1. ГБОУ Школа № 1358
2. ГБОУ Школа №1210
3. ГБОУ Школа № 1454
4. ГБОУ Школа № 183
5. ГБОУ Школа № 1517
6. ГБОУ Школа № 1370
7. ГБОУ Школа № 962
8. ГБОУ Школа № 2098
9. ГБОУ Школа № 1554
10. ГБОУ Школа Свиблово
11. ГБОУ Школа № 827
12. ГБОУ Школа № 1296
13. ГБОУ Школа Перспектива
14. ГБОУ Школа № 1575
15. ГБОУ Школа № 1384
16. ГБОУ Школа № 1285
Дивизион Павлюченко:
1. ГБОУ Школа № 1420
2. ГБОУ Школа № 1580
3. ГБОУ Школа № 2051
4. ГБОУ Школа № 1793
5. ГБОУ Школа № 491
6. ГБОУ Школа № 1530
7. ГБОУ Школа № 1502
8. ГБОУ Школа № 1512
9. ГБОУ Школа № 1579
10. ГБОУ Школа № 664
11. ГБОУ Школа № 641
12. ГБОУ Школа № 1220
13. ГБОУ Школа № 1375
14. ГБОУ Школа № 1811
15. ГБОУ Школа № 1500
16. ГБОУ Школа № 1539
Дивизион Семшова:
1. ГБОУ Школа № 2109
2. ГБОУ Школа №1492
3. ГБОУ Школа № 199
4. ГБОУ Школа № 1788
5. ГБОУ Школа № 1238
6. ГБОУ Школа № 2120
7. ГБОУДО ЦВР «Синегория»
8. ГБОУ Школа № 667
9. ГБОУ Школа № 626
10. ГБОУ Школа № 875
11. ГБОУ Школа № 1231
12. ГБОУ ЗКНО
13. НОЧУ СОШ Феникс
14. ГБОУ Школа № 1155
15. ГБОУ Школа № 2075
16. ГБОУ Школа № 113