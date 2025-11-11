Юбилейная церемония благодарения «Друзья большого спорта» прошла в Москве

В московском «Театре на Цветном» состоялась юбилейная церемония благодарения «Друзья большого спорта». Мероприятие было приурочено к 20-летию журнала «Большой спорт», единственного глянцевого печатного издания о спорте и активном образе жизни с федеральным распространением. Гостями церемонии стали ведущие российские спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, руководители спортивных федераций, депутаты Госдумы, а также представители бизнес-сообщества и медиасферы.

Фото: Журнал «Большой Спорт»

Лауреатами церемонии стали частные лица и организации, сделавшие значительный вклад в развитие российской спортивной индустрии или реализующие благотворительные инициативы в области спорта.

Полный список лауреатов в порядке появления на сцене:

Александр Жуков – «За выдающийся вклад в развитие олимпийского движения в России»;

Общероссийское Общественное Движение «Здоровое Отечество» – «За организацию всероссийских спортивных парадов и продвижение физической культуры в регионах»;

Александр Мальцев – «За формирование нового образа синхронного плавания»;

Федерация велосипедного спорта России – «За подготовку спортсменов мирового уровня»;

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА – «Лучший российский клуб по олимпийским игровым видам спорта»;

Фото: Журнал «Большой Спорт»

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) – «За вклад в устойчивое финансирование российского спорта»;

Единый центр учета и перевода интерактивных ставок (ЕДИНЫЙ ЦУПИС) – «За создание инновационных клиентоориентированных сервисов для болельщиков»;

«Национальная Лотерея» – «За поддержку спорта и благотворительных инициатив в России»;

Лев Мазараки – «За развитие и популяризацию пляжного футбола»;

Группа компаний «РОЛЬФ» – «За популяризацию бокса и поддержку спортсменов-профессионалов»;

«Спорт-Экспресс» – «За высокий профессионализм и вклад в развитие отечественного спорта»;

Проект IRONSTAR – «За формирование культуры триатлона в России»;

ПАО «Сбербанк» – «Зелёный Марафон» – лучший проект, объединяющий массовый спорт и благотворительность»;

Бренд TENET – «За вклад в развитие бегового сообщества и поддержку массового спорта»;

Бренд IPSUM – «За вклад в развитие спортивной индустрии России и продвижение культуры осознанного здоровья»;

Александр Легков – «За развитие и продвижение лыжного спорта в России»;

ВФСО «Трудовые резервы» – «За развитие корпоративного спорта в России»;

Игорь Столяров – «За развитие инновационного проекта “Игры Будущего”»;

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы – «За поддержку и развитие массового спорта среди молодежи»;

Лига Гольфа – «За развитие инфраструктуры и формирование любительского гольф-сообщества»;

Андрей Кириленко – «За выдающийся вклад в развитие российского баскетбола»;

Светлана Ромашина – «За выдающийся вклад в развитие синхронного плавания»;

СПАО «Ингосстрах» – «За содействие развитию шахмат в России»;

Алексей Немов – «За выдающийся вклад в развитие и продвижение спортивной гимнастики»;

Никита Нагорный – «За инновационные управленческие решения в области спорта».

Фото: Журнал «Большой Спорт»

Завершающим аккордом церемонии благодарения «Друзья большого спорта» стал выход на сцену и награждение «За выдающийся вклад в историю российского спорта» прославленных отечественных атлетов. Зрительских оваций удостоились олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Роман Власов, Марина Голядкина, Артур Далалоян, Наталья Воробьева, Светлана Журова, Никита Крюков, Лилия Линда (Ахаимова), Давид Мусульбес, Ирина Сумникова, Евгений Тищенко, Сергей Федоровцев, Светлана Хоркина, Максим Храмцов и Давит Чакветадзе, призеры Олимпийских игр Виолетта Власова, Станислава Комарова, Александр Красных, Эмилия Турей, чемпионы мира и Европы.

Партнерами мероприятия выступили Коньячный дом «Коктебель», группа компаний «РОЛЬФ», компания HENDERSON и часовая мануфактура Palekh Watch.

Генеральными информационными партнерами мероприятия выступили: онлайн-СМИ «Спорт-Экспресс» и лидирующий российский радиохолдинг«Европейская медиагруппа».