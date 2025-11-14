«Роснефть» провела ежегодный корпоративный слёт волонтёров

В ежегодном корпоративном слёте волонтёров «Роснефти» приняли участие более 100 активистов из дочерних обществ компании. В рамках форума на берегу Ладожского озера они подвели итоги работы за год и обсудили перспективы развития добровольческого движения.

В 2025 году больше 10 тысяч активистов Компании приняли участие в акциях по поддержке детей, в том числе из новых регионов, социально уязвимых семей, детских домов и семейных центров.

В рамках волонтерской программы Компании «Платформа добрых дел» проходят социально-гуманитарные, историко-культурные, экологические акции.

В год 80-летия Великой победы во всех регионах присутствия «Роснефти» прошли многочисленные патриотические акции, спортивные состязания и творческие конкурсы, направленные на укрепление исторической памяти, воспитание гражданской ответственности и сохранение культурного наследия. А во всероссийской акции «Бессмертный полк» участвовали более 100 тысяч работников компании. Также «Роснефть» обновила и благоустроила свыше 50 памятников, мемориалов, захоронений героев ВОВ.

Бережное отношение к природе – ещё один из принципов работы компании. Волонтёры регулярно организуют субботники, сбор макулатуры и другие экологические мероприятия. В течение 2025 года реализовано более 300 экологических инициатив, в которых приняло участие более 30 тыс. сотрудников «Роснефти» и членов их семей.

Волонтёрство является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. В 2025 году нефтяники организовали более 1 000 мероприятий, участниками которых стали 76 тыс. работников «Роснефти».