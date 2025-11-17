Прошёл 6-й этап футбольного турнира «Игра твоей мечты» для детей из детских домов

Шесть команд из Тверской, Новгородской и Ярославской области боролись за путёвку в финал.

Фото: Пресс-служба «Игры твоей мечты»

Победителем стала команда Медновской школы-интернат, одержавшая пять побед из пяти возможных. Второе место заняла команда Торжокской школы-интернат. Третье место команда из Вышнего Волочка.

Всего в турнире принимают участие более 70 команд из 23 регионов России.

Соревнования проходят в Торжке, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Орле, Туле, Минске, Смоленске, Владимире, Санкт-Петербурге и Красноярске. Финал соревнований пройдёт в Москве 25 апреля 2026 года.

10 команд сразятся за Чемпионский кубок и поездку в футбольный лагерь в Сочи.

Организатором турнира выступает МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке Фонда Президентских Грантов.