Прошёл 6-й этап футбольного турнира «Игра твоей мечты» для детей из детских домов

Шесть команд из Тверской, Новгородской и Ярославской области боролись за путёвку в финал.
Фото: Пресс-служба «Игры твоей мечты»
Победителем стала команда Медновской школы-интернат, одержавшая пять побед из пяти возможных. Второе место заняла команда Торжокской школы-интернат. Третье место команда из Вышнего Волочка.
Всего в турнире принимают участие более 70 команд из 23 регионов России.
Фото: Пресс-служба «Игры твоей мечты»
Соревнования проходят в Торжке, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Орле, Туле, Минске, Смоленске, Владимире, Санкт-Петербурге и Красноярске. Финал соревнований пройдёт в Москве 25 апреля 2026 года.
Фото: Пресс-служба «Игры твоей мечты»
Фото: Пресс-служба «Игры твоей мечты»
10 команд сразятся за Чемпионский кубок и поездку в футбольный лагерь в Сочи.
Организатором турнира выступает МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке Фонда Президентских Грантов.
