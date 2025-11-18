Комсомольский НПЗ усиливает систему контроля качества бензина и дизельного топлива

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») установил современное цифровое оборудование, чтобы усилить систему качества товарной продукции. Предприятие оснастило Испытательную лабораторию двумя новыми установками для измерения октанового числа бензинов и цетанового числа дизельных топлив.

Новые установки исключают «человеческий фактор» и с высокой точностью определяют параметры детонационной стойкости бензина и воспламеняемости дизельного топлива. Установки оснащены высокопроизводительным компьютером для точной и быстрой обработки результатов и передачи данных в заводскую информационную систему. А операторы в режиме реального времени отслеживают необходимые параметры и получают отчёт с результатами измерений.

Испытательная лаборатория входит в состав Центральной заводской лаборатории Комсомольского НПЗ. область аккредитации входит свыше 70 методов исследований, ежегодно в Центральной лаборатории предприятия выполняется свыше 270 тыс. различных испытаний.

Одним из ключевых элементов стратегии «Роснефти» является внедрение передовых технологий и новых решений. В компании действует программа контроля качества топлива на всех этапах его производства и транспортировки – от заводского резервуара до бака автомобиля.

В результате мероприятий, реализованных «Роснефтью» на Комсомольском НПЗ в рамках модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предприятие увеличило глубину переработки сырья до 89% и расширило номенклатуру экологичных нефтепродуктов.