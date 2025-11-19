«Роснефть» провела день карьеры для школьников и студентов в Волгограде

Школьники и студенты молодёжного проекта «Движение Первых» прошли профориентационные мероприятия в волгоградском научном институте «Роснефти».
Ученые института рассказали о роботизированной диагностике и ремонте технологических установок, а также представили юным гостям лабораторное и полевое оборудование. Молодые люди познакомились с перспективными научными направлениями: робототехникой, аддитивными технологиями инновациями в области ремонта и сварки.
В ходе события ребята научились пользоваться высокоточным лазерным сканером, позволяющим создавать трёхмерные модели изделий. Освоили оптическую микроскопию и напечатали логотип «Роснефти» на 3D-принтере. Завершила мероприятие интерактивная игра на оценку знаний и информации о нефтяной отрасли.
Дни карьеры для активистов «Движения Первых» и обучающихся ВУЗов и колледжей — регулярные события, организованные научными институтами «Роснефти».
