«Роснефть» провела день карьеры для школьников и студентов в Волгограде

Школьники и студенты молодёжного проекта «Движение Первых» прошли профориентационные мероприятия в волгоградском научном институте «Роснефти».

Ученые института рассказали о роботизированной диагностике и ремонте технологических установок, а также представили юным гостям лабораторное и полевое оборудование. Молодые люди познакомились с перспективными научными направлениями: робототехникой, аддитивными технологиями инновациями в области ремонта и сварки.

В ходе события ребята научились пользоваться высокоточным лазерным сканером, позволяющим создавать трёхмерные модели изделий. Освоили оптическую микроскопию и напечатали логотип «Роснефти» на 3D-принтере. Завершила мероприятие интерактивная игра на оценку знаний и информации о нефтяной отрасли.

Дни карьеры для активистов «Движения Первых» и обучающихся ВУЗов и колледжей — регулярные события, организованные научными институтами «Роснефти».