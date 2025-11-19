Ростовский зоопарк вместе «Роснефтью» запустил образовательную программу о белых медведях

При поддержке «Роснефти» зоопарк в Ростове-на-Дону запустил просветительскую программу, посвящённую белым медведям. В цикле лекций специалисты расскажут посетителям об особенностях этого вида и его роли в экосистеме Арктики.

Также участники программы смогут наблюдать за белыми медведями, которые содержатся в зоопарке Ростова-на-Дону. На данный момент здесь живут два находящихся под опекой «Роснефти» полярных хищника – Айон-Велес и Комета.

Одним из ключевых направлений экологической программы «Роснефти» является сохранение и защита белого медведя. Так, под патронажем Компании находятся 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны. В рамках сотрудничества хищники обеспечиваются полноценным содержанием, включая кормление, ветеринарное обслуживание, а также строительство и ремонт вольеров.

С 2012 года «Роснефть» реализует комплексную научную программу исследований в Арктике. Проведено уже около 60 экспедиций, собран уникальный материал о природе Крайнего Севера. С 2024 года Компания реализует масштабную программу «Тамура» по изучению биоразнообразия арктических экосистем.