«Правила проведения конкурса «Чемпионату 20 лет!»

Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют условия проведения конкурса «Чемпионату 20 лет!» (далее по тексту – «Конкурс»), проводимого на Ресурсах Партнера (далее по тексту – «Правила»).

Ресурсы Партнера: Telegram-канал «Чемпионат» по адресу: https://t.me/championat.

1.2. Правила размещаются на сайте https://www.championat.com.

1.3. Конкурс не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.

1.4. Организатор Конкурса: ИП Доронин Леонид Вадимович (ОГРНИП 322774600642445) (далее по тексту – «Организатор»).

1.5. Партнер Конкурса: ООО «СИМ» (ОГРН 5167746322497) (далее по тексту – «Партнер»).

1.6. Срок проведения Конкурса: с 00:00 01.11.2025 по 23:59 10.12.2025 гг. Организатор Конкурса вправе изменять срок проведения Конкурса. Период сбора заявок участников и формирования базы претендентов: с 00:00 01.11.2025 по 23:59 10.12.2025 гг. Период определения победителя: не позднее 11.12.2025 года.

1.7. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.

1.8. Конкурс является мероприятием рекламного характера, направленным на продвижение услуг Партнера. Конкурс проводится на Ресурсах Партнера в целях привлечения внимания к Ресурсам Партнера, формирования и поддержания интереса и продвижения на рынке.

1.9. Краткое описание условий Конкурса размещается Партнером на Ресурсах Партнера, а также Организатором в других социальных группах в сети Интернет по усмотрению Организатора.

1.10. Организатор вправе отстранить участника от участия в Конкурсе без объяснения причин.

2. Требования к участникам Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и владеющие русским языком, не являющихся сотрудниками Организатора и/или Партнера.

2.2. Все лица, которые на любой момент времени проведения Конкурса не соответствуют требованиям к участникам Конкурса не вправе принимать участие в Конкурсе и не могут претендовать на получение приза. Если несоответствие обнаружено при взаимодействии в целях вручения победителю приза, то такой победитель теряет свое право на приз. Если несоответствие обнаружено после приобретения приза и до его передачи, то приз считается невостребованным и не присуждается никому из участников. Организатор вправе использовать невостребованный приз по своему усмотрению.

3. Этапы проведения Конкурса и условия участия в Конкурсе

3.1. Организатор сообщает о призах в кратком описании Конкурса.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо быть подписанным или подписаться на Ресурсы Партнера, при необходимости, ресурсы, дополнительно указанные Организатором в кратком описании Конкурса, и не отписываться от указанных ресурсов до окончания срока проведения Конкурса.

3.3. Общее количество победителей Конкурса – 20 (двадцать) человек.

3.4. Участники, выполнившие условия участия в Конкурсе, заносятся в базу претендентов на получение призов.

3.5. Победитель определяется в сроки, предусмотренные п.1.6. Правил, с помощью генератора случайных чисел. Выбор генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.

3.6. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты определения победителя в соответствии с пунктом 3.5. Правил Организатор проводит проверку на предмет выполнения победителем всех условий Конкурса.

4. Призы Конкурса

4.1. Призовой фонд Конкурса состоит из 20 (двадцати) призов от Организатора

Наименование приза Количество, шт. Стоимость, руб. Приз 1 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ («Космический оранжевый» | Cosmic Orange) 1 170 990,00 Денежная часть Приза 1 89 918,00 Приз 2 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ («Космический оранжевый» | Cosmic Orange) 1 170 990,00 Денежная часть Приза 2 89 918,00 Приз 3 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ («Космический оранжевый» | Cosmic Orange) 1 170 990,00 Денежная часть Приза 3 89 918,00 Приз 4 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ («Космический оранжевый» | Cosmic Orange) 1 170 990,00 Денежная часть Приза 4 89 918,00 Приз 5 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ («Космический оранжевый» | Cosmic Orange) 1 170 990,00 Денежная часть Приза 5 89 918,00 Приз 6 Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 (2025) 1 27 990,00 Денежная часть Приза 6 12 918,00 Приз 7 Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 (2025) 1 27 990,00 Денежная часть Приза 7 12 918,00 Приз 8 Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 (2025) 1 27 990,00 Денежная часть Приза 8 12 918,00 Приз 9 Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 (2025) 1 27 990,00 Денежная часть Приза 9 12 918,00 Приз 10 Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 (2025) 1 27 990,00 Денежная часть Приза 10 12 918,00 Приз 11 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 12 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 13 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 14 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 15 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 16 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 17 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 18 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 19 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00 Приз 20 Подарочный сертификат Яндекс Маркет, электронный 1 3 150,00

4.2. Организатор указывает в кратком описании Конкурса на Ресурсах Партнера описание Призов.

4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится.

4.4. В случае отказа победителя от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока востребования, призы не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются участнику Конкурса и не обмениваются на денежный эквивалент и используется Организатором по своему усмотрению.

4.5. Призы Конкурса не подлежат выдаче в иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, указанных в Правилах.

4.6. Организатор информирует победителя о законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости призов, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с Правилами и считается надлежащим образом, проинформированным о настоящей обязанности.

4.7. Организатор осуществляет функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях, когда осуществляется вручение рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. В случае выплаты денежной части приза в дополнение к Призу в натуральной форме Победитель не возражает и фактом участия в Конкурсе дает свое согласие на удержание Организатором из денежной части Приза НДФЛ в расчете из стоимости полученного победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке, предусмотренной законодательством РФ. Денежная часть приза победителю не выплачивается.

5. Порядок выдачи призов

5.1. Организатор отправляет Призы Победителю по адресу, предоставленному Победителем, вместе с Актом приема-передачи Приза.

5.2. Срок выдачи призов: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты подведения итогов Конкурса.

5.3. Организатор сообщает участнику, ставшему победителем, о выигрыше приза посредством сообщения в telegram на аккаунт победителя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения Победителя в соответствии с настоящими Правилами и проведения проверки в соответствии с пунктом 3.6. Правил.

5.4. Для получения приза победителю необходимо:

5.4.1. Подтвердить Организатору свое согласие на получение приза в ответном сообщении на сообщение Организатора о выигрыше Призов и предоставить паспортные данные (ФИО, дата рождения, серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан), ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, контактный номер телефона и адрес отправки Призов для получения приза в течение 1 (одного) календарного дня с даты сообщения Организатора, а также пройти верификацию в системе электронного документооборота (далее – “ЭДО”), указанного Организатором, для получения Акта приема-передачи Приза в указанный срок.

5.5. Приз считается невостребованным, а победитель отказавшимся от приза:

5.5.1. В случае просрочки победителем исполнения обязательств, указанных в подпункте 5.4.1. Правил;

5.5.2. В случае непредоставления победителем запрошенной информации;

5.5.3. При отказе в подписании Акта приема-передачи Приза.

5.5.4. В иных случаях, предусмотренных Правилами, в том числе при отмене Конкурса и (или) отстранении победителя от участия в Конкурсе.

5.5.5. Приз отправляется Победителю службой курьерской доставки. Организатор обязуется предоставить информацию об организации, осуществляющей курьерскую доставку Приза и трэк-номер отправления (при наличии). С момента отправки Призов за его доставку несет ответственность курьерская служба. Все претензии по срокам и качеству доставки необходимо направлять в отделения курьерской службы. Датой вручения приза считается дата отправки Приза курьерской службой Победителю.

5.5.6. Организатор направляет Акт приема-передачи Приза Победителю в ЭДО не позднее даты отправки Приза. Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи Приза не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его получения в ЭДО. В случае неполучения от Победителя подписанного с его стороны Акта приема-передачи Приза в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении об отправке (подтверждении оператора ЭДО), такой Акт будет считаться подписанным Победителем, а соответствующий Приз – выданным.

5.5.7. Призы доставляются Победителям только в пределах РФ.

6. Персональные данные

6.1. Принимая участие в Конкурсе, лицо дает согласие Организатору на обработку персональных данных.

6.2. Принимая участие в Конкурсе, лицо согласно с тем, что Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные Победителя. Персональные данные, указанные выше, получаются и обрабатываются Организатором в целях проведения Конкурса.

6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва лицом своих персональных данных.

7. Прочие положения

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, пандемии, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Организатор не несет ответственность за:

o неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для получения призов, по вине победителей Конкурса или по иным, не зависящим от Организатора причинам;

o неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных Правилами;

o неполучение призов в случае отказа от них участниками или победителями Конкурса;

o жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников и/или иных лиц, в связи с их участием в Конкурсе;

o жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников Конкурса и/или иных лиц, в процессе использования полученных призов;

o качество выдаваемых призов;

o по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным законодательством РФ.

7.3. Участие в Конкурсе свидетельствует об ознакомлении и согласии участников с Правилами.

7.4. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией актуальной редакции Правил на сайте https://www.championat.com.

7.5. Участники Конкурса обязаны самостоятельно следить за актуальными Правилами Конкурса.

7.6. Организатор вправе отменить или досрочно завершить Конкурс по любым причинам.