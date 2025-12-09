«Роснефть» инициировала номинацию «Автотуризм. Горизонты России»

Совместно с Национальной туристической премией Russian Traveler Awards 2025 Компания учредила номинацию «Автотуризм. Горизонты России». Данная награда создана для самостоятельных путешественников, прокладывающих свои маршруты через АЗС «Роснефти».
В результате народного голосования лучшим маршрутом признан путь «Из центра России — в сердце Пармы» — путешествие из Тамбовской области в Пермский край. Маршрут протяжённостью более 4400 км пролегал через Ульяновск, Соликамск, Пермь, Ижевск и охватил десятки местных достопримечательностей, памятников природы, истории и архитектуры.
«Роснефть» поддерживает развитие внутреннего туризма и развивает собственную цифровую платформу «Горизонты России: Поехали с нами». С 2023 года Компания совместно с партнёрами представила уже более 50-ти маршрутов, которые пролегают через 24 региона страны.
