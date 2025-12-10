«Роснефть» подвела итоги экологического проекта в Белом море

Специалисты Арктического научного центра «Роснефти» и учёные ведущих научных институтов страны подвели итоги масштабного экологического проекта Компании в Белом море.

Цель проекта – анализ вековых изменений в морских экосистемах региона с использованием методик Дерюгина и современных технологий, а также оценка влияния естественных природных и антропогенного факторов на экологию Арктики.

Исследования стартовали в 2023 году. Участники провели два полевых сезона на научных судах «Картеш» и «Профессор Зенкевич» и повторили маршрут экспедиций 1922-1926 гг. известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, который подробно описал флору и фауну Белого моря.

Специалисты пришли к выводу о стабильности экосистемы Белого моря. Это позволяет рассматривать регион как точку отсчета для сравнения с другими арктическими территориями.

Также исследования показали недостаточную изученность фауны арктических морей: до 30% видов сохраняют неопределенный таксономический статус и еще предстоит большая работа по ревизии фауны арктических морей.

В рамках проекта ученые обследовали дно Белого моря при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и провели молекулярно-генетический анализ обнаруженных организмов. Для этих работ задействован единственный в мире секвенатор, находящийся за Полярным кругом.