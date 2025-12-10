Предприятия «Роснефти» — победители конкурса социальной эффективности

Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ, входящие в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть», стали победителями XXV Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Новокуйбышевский НПЗ занял первое место в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы». Куйбышевский НПЗ удостоен второго места в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы».
Награды победителям и призёрам вручила заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
Социальные программы заводов включают добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление в здравницах России, поддержку материнства, корпоративное ипотечное кредитование и другие возможности.
- 10 декабря 2025
-
16:33
-
16:27
- 9 декабря 2025
-
11:55
- 26 ноября 2025
-
10:26
- 19 ноября 2025
-
15:03
-
14:50
- 18 ноября 2025
-
16:31
- 17 ноября 2025
-
13:15
- 14 ноября 2025
-
13:53
- 11 ноября 2025
-
15:26
- 30 октября 2025
-
14:33
- 29 октября 2025
-
19:35
- 24 октября 2025
-
17:59
- 21 октября 2025
-
14:42
- 14 октября 2025
-
12:30
- 8 октября 2025
-
12:45
- 7 октября 2025
-
11:31
- 6 октября 2025
-
18:00
-
13:51
- 1 октября 2025
-
17:37
- 16 сентября 2025
-
12:11
- 10 сентября 2025
-
15:41
- 9 сентября 2025
-
14:01
- 5 сентября 2025
-
15:23
- 19 августа 2025
-
18:12
-
14:05
- 15 августа 2025
-
16:35
- 28 июля 2025
-
15:25
-
15:10
- 14 июля 2025
-
15:39
- 11 июля 2025
-
12:55
- 9 июля 2025
-
16:33
- 20 июня 2025
-
13:59
- 16 июня 2025
-
21:19
- 10 июня 2025
-
15:58