Предприятия «Роснефти» — победители конкурса социальной эффективности

Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ, входящие в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть», стали победителями XXV Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Новокуйбышевский НПЗ занял первое место в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы». Куйбышевский НПЗ удостоен второго места в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы».

Награды победителям и призёрам вручила заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова

Социальные программы заводов включают добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление в здравницах России, поддержку материнства, корпоративное ипотечное кредитование и другие возможности.