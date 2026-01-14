«Роснефть» организовала лекторий на тему сохранения популяции лошадей Пржевальского

Компания «Оренбургнефть» (ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье) организовала лекторий для школьников «Роснефть-классов» и молодёжи из «Движения первых», посвящённый популяции лошади Пржевальского.

В 2025 году «Оренбургнефть» стала официальным опекуном жеребёнка лошади Пржевальского. Этот вид лошадей занесён в Красную книгу России и имеет высочайший, нулевой статус редкости.

В ходе встречи представители первого в стране Центра реинтродукции лошади Пржевальского рассказали о масштабной работе по сохранению вида, об истории, особенностях и повадках уникального животного. В завершение мероприятия дети приняли участие в викторине с тематическими сувенирами.

Акция была приурочена ко Дню заповедников и национальных парков в России и организована в рамках сотрудничества предприятия с Оренбургским государственным природным заповедником и Центром реинтродукции лошади. Сотрудничество нацелено на улучшение условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных, способствует дальнейшему изучению исчезающих видов, а также развитию экологического туризма в регионе.

«Оренбургнефть» развивает волонтёрское движение, в том числе по экологическому и социально-гуманитарному направлениям. По итогам 2025 года предприятие организовало более 50 просветительских мероприятий для молодёжи, участниками которых стали свыше 3 500 человек. В числе акций, направленных на формирование экологической культуры, духовных и патриотических ценностей — «Экотерритория», «Чистые берега», «Экошкола», «Сад памяти» и другие.