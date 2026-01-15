«Самотлорнефтегаз» помогает школьникам в выборе профессии

«Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», подвёл итоги участия во всероссийском профориентационном проекте «Профэкспедиция», который реализует «Движение Первых». В рамках проекта в 2025 году более 140 школьников посетили музейно-выставочный комплекс предприятия в Югре, где познакомились с основными этапами процесса нефтедобычи.

Предприятия «Роснефти» поддерживают образовательные инициативы, нацеленные на привлечение молодёжи и квалифицированных кадров в нефтяную отрасль. Экскурсии на предприятия помогают школьникам узнать о многообразии востребованных специальностей, пообщаться с экспертами и определиться с будущей профессией.

Корпоративный музей «Самотлорнефтегаза» современная мультимедийная площадка для проведения образовательных мероприятий, просветительских проектов и воспитания молодого поколения. В течение 2025 года комплекс посетило более 12 тысяч гостей, среди них учащиеся «Роснефть-классов», сотрудники предприятия, студенты партнёрских университетов, жители и гости города Нижневартовска.

Музейная экспозиция включает уникальные экспонаты, отражающие историю освоения легендарного Самотлорского месторождения. Технологии виртуальной реальности позволяют наглядно продемонстрировать посетителям эволюцию процесса нефтедобычи: от технологий прошлых лет, до современных методов добычи и инновационных решений, рассказать о перспективах развития индустрии. Выставочный фонд знакомит гостей с фотодокументами, предметами личного пользования и наградами первопроходцев, сыгравших ключевую роль в открытии и эксплуатации уникального российского месторождения-гиганта.