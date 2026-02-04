«РН-Юганскнефтегаз» в 2025 году высадил более 3 млн сеянцев деревьев хвойных пород

Сотрудники «РН-Юганскнефтегаза» в вегетативный сезон 2025 года высадили 3,1 млн сеянцев хвойных пород в лесничествах ХМАО-Югры.
Мероприятия прошли на площади более 830 га на участках, пострадавших от природных пожаров в Аганском, Урайском, Самаровском, Нефтеюганском и Юганском лесничествах. Саженцы адаптированы к местным климатическим условиям.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений является важным направлением корпоративной культуры «Роснефти». Компания регулярно реализует масштабные экологические программы и проводит субботники.
«РН-Юганскнефтегаз» наращивает объёмы экологической деятельности в регионе. За последние три года высажено более 9,5 млн сеянцев хвойных пород, в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 18,8 млн мальков ценных пород рыб.
