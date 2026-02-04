Специалисты «Роснефти» познакомили школьников Сызрани с нефтяными профессиями

В рамках «Дня карьеры» для школьников сотрудники сызранского НПЗ рассказали старшеклассникам о профессиях нефтяной отрасли.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 100 ребят, каждый желающий выбрал одну из основных рабочих специальностей: оператор технологических установок, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтёр, сварщик, лаборант химического анализа и лаборант-эколог.

Школьники прошли теоретическую подготовку и под руководством экспертов выполнили практические задания. Например, пуск установки первичной переработки нефти на тренажёре-симуляторе или анализ по определению типа среды.

Детальное знакомство с нефтяными специальностями поможет старшеклассникам осознанно выбрать будущую профессию.