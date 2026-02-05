Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Пресс-релизы Новости

«Роснефть» модернизировала детские учреждения в Красноярском крае

«Роснефть» модернизировала детские учреждения в Красноярском крае
Комментарии

При поддержке «Роснефти» в Красноярском крае завершены работы по капитальному ремонту и обновлению детских учреждений.

В ходе проекта была улучшена инфраструктура реабилитационного центра «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Полностью обновлены инженерные системы и внутренние помещения, создана безбарьерная среда. Особое внимание было уделено формированию развивающего пространства: адаптирована территория, установлено специализированное оборудование для реабилитации и развития детей, обустроены безопасные игровые и спортивные зоны, модернизированы кабинеты для коррекционных занятий.

Также при поддержке нефтяников обновлены внешние конструкции и инженерные коммуникации в дошкольных учреждениях удалённых населённых пунктах края — детских садах «Белоснежка» в Дудинке и «Северок» в Туруханске.

Поддержка будущих поколений и создание современной инфраструктуры являются важным направлением социальной политики «Роснефти». В регионах присутствия компания реализует проекты по развитию территорий и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений.

При поддержке предприятия модернизированы более 20 детских садов и школ, Таймырский колледж, многопрофильный техникум, городская библиотека и приют для детей и подростков в городе Игарка.

Комментарии
Новости. Пресс-релизы
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android