«Роснефть» модернизировала детские учреждения в Красноярском крае

При поддержке «Роснефти» в Красноярском крае завершены работы по капитальному ремонту и обновлению детских учреждений.

В ходе проекта была улучшена инфраструктура реабилитационного центра «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Полностью обновлены инженерные системы и внутренние помещения, создана безбарьерная среда. Особое внимание было уделено формированию развивающего пространства: адаптирована территория, установлено специализированное оборудование для реабилитации и развития детей, обустроены безопасные игровые и спортивные зоны, модернизированы кабинеты для коррекционных занятий.

Также при поддержке нефтяников обновлены внешние конструкции и инженерные коммуникации в дошкольных учреждениях удалённых населённых пунктах края — детских садах «Белоснежка» в Дудинке и «Северок» в Туруханске.

Поддержка будущих поколений и создание современной инфраструктуры являются важным направлением социальной политики «Роснефти». В регионах присутствия компания реализует проекты по развитию территорий и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений.

При поддержке предприятия модернизированы более 20 детских садов и школ, Таймырский колледж, многопрофильный техникум, городская библиотека и приют для детей и подростков в городе Игарка.