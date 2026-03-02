При поддержке «Роснефти» в Югре прошёл конкурс мастерства оленеводов

При поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в «Роснефть») в городе Ханты-Мансийске состоялся конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора ХМАО-Югры.
Приуроченные к Году единства народов России соревнования посетили более 1,5 тыс. представителей оленеводческих семей. Участники состязались в пяти дисциплинах национального многоборья: запрягание оленей; гонки на оленьих упряжках; перевозка дров на ездовых нартах; метание тынзяна (аркана) на хорей (шест для погона оленей); бег на охотничьих лыжах.
Мероприятие воссоздало атмосферу настоящего северного стойбища. Внутри чумов, традиционных жилищ оленеводов, можно было согреться у очага и послушать старинные предания. Гостей угощали национальными блюдами. Также на празднике выступили фольклорные коллективы, работали ремесленные мастерские, и были организованы игровые зоны для детей.
«Роснефть» уделяет особое внимание созданию условий для устойчивого социально-экономического развития северных территорий. Компания традиционно оказывает поддержку мероприятию в рамках соглашения с правительством ХМАО-Югры.
