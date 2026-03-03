Скидки
«Роснефть» расширяет практику целевого обучения молодёжи в Красноярском крае

«РН-Ванкор» и «ТБС-Логистика», дочерние предприятия «Роснефти» в Красноярском крае, расширяют практику целевого обучения студентов среднего профессионального образования для реализации нефтегазовых проектов.

«Роснефть» реализацию социальные проекты в регионах присутствия. Они направлены на содействие развитию образовательных учреждений и кадровых ресурсов стратегических секторов экономики. Эти инициативы соответствуют задачам и национальным целям развития, которые определил Президент России в Послании Федеральному Собранию.

Предприятия заключают договоры с первокурсниками учреждений среднего профессионального образования, которые предполагают трудоустройство после успешного завершения обучения и прохождения производственной практики.

Целевое обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» направлено на подготовку специалистов в нефтегазовой отрасли. В 2024 году девять красноярских предприятий «Роснефти» вошли в проект, подписав соглашение с Министерством образования Красноярского края.

При поддержке «РН-Ванкор» в 2025 году открыт Топливно-энергетический образовательно-производственный центр для подготовки специалистов в сфере энергообеспечения и нефтехимии.

