Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Пресс-релизы Новости

При поддержке «Роснефти» в Башкирии состоялся чемпионат профессионального мастерства

При поддержке «Роснефти» в Башкирии состоялся чемпионат профессионального мастерства
Комментарии

В Башкортостане прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026». В организованном при поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») приняли участие более 3000 студентов.

На протяжении двух недель участники состязались в испытаниях по 196 различным компетенциям, среди которых были специальности по добыче и переработке нефти и газа, лабораторному химическому анализу, электромонтажу, работе аппаратчика химических технологий, сварочным технологиям, охране окружающей среды и другим направлениям. Победители в нефтегазовых отраслях получили грамоты и памятные подарки от «Башнефти».

В рамках деловой программы специалисты «Башнефти» совместно с представителями Министерств труда и просвещения Республики, преподавателями вузов и колледжей, сотрудниками предприятий Башкортостана обсудили ключевые направления развития среднего профессионального образования. В ходе сессии участники продемонстрировали удачные кейсы интеграции цифровых инструментов и организации совместного образовательного процесса для развития творческих отраслей, кроме того, определили ключевые направления повышения квалификации и наращивания человеческого капитала региона.

Также нефтяники встретились со студентами профильных колледжей и обсудили карьерные возможности в «Башнефти».

В рамках обеспечения постоянного притока молодых специалистов «Роснефть» поддерживает школы, колледжи, техникумы и вузы в регионах производственной деятельности и сотрудничает с 203 образовательными организациями-партнёрами.

Комментарии
Новости. Пресс-релизы
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android