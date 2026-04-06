В Югре при поддержке «Роснефти» прошёл главный весенний праздник коренных народов Севера

«Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») поддержал проведение в Нижневартовске национального праздника коренных народов Югры «Ворна Хатл» – «Вороний день». Символизирующее приход весны в таёжный край мероприятие было посвящено Году единства народов России.

Этнопарк с созданной аутентичной атмосферой северного стойбища посетили более 2500 гостей. Для посетителей работали семь тематических площадок, отражающих быт, культуру и спортивные традиции коренных народов. Посетители смогли познакомиться с обрядами и традициями коренных народов, отведать национальные блюда, а также освоить навыки обращения с арканом и управления оленьей упряжкой.

В рамках праздника можно было согреться у очага и послушать рассказы о культуре коренных народов в традиционных жилищах оленеводах чумах. А особый интерес вызвал конкурс на лучший стилизованный костюм Вороны. Авторам трёх лучших костюмов вручили специальные призы от «Самотлорнефтегаза».

В зоне творческих мастер-классов от народных умельцев гости мероприятия освоили традиционные ремёсла: создание кукол-оберегов и сувениров в виде символов семейного очага птичьих гнёзд.

В спортивных состязаниях посетители праздника могли проверить силу, ловкость и меткость в северном многоборье: прыжках через нарты, стрельбе из лука, перетягивании палок на оленьих шкурах.

Праздничную программу украсил творческий марафон фольклорных коллективов со всей Югры. Зрители наслаждались песнями и стихами на родных языках, народными танцами и театрализованными постановками. Для гостей работали зоны с угощениями и ярмарка, где можно было приобрести изделия из меха и уникальные этносувениры ручной работы.