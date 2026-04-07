«РН-Юганскнефтегаз» открыл новое направление профессионального обучения

«РН-Юганскнефтегаз» открыл новое направление профессионального обучения
Комментарии

В Учебном центре «РН-Юганскнефтегаз» (основного добывающего актива «Роснефти») открылось направление профессионального обучения – специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Обучение по программе курса максимально приближено к реальным условиям и проходит на специализированном полигоне. В преподавательский состав вошли действующие специалисты отрасли. Применить полученные знания обучающимся поможет производственная практика.

Учебный центр проводит целевое обучение с последующим трудоустройством. Новое направление способствует стратегическим кадровым задачам компании и станет возможностью для обучающихся получить востребованную профессию.

В 2025 году около 72 тысяч человек прошли обучение в Учебном центре по 456 программам. Большинство курсов создаётся с учётом текущих и перспективных потребностей нефтяной отрасли страны.

