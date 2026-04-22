XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» состоится в Красноярске

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» в 2026 году состоится в Красноярске и пройдёт с 21 по 23 октября.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс.

«Сегодня российские спортсмены возвращаются на международные соревнования под национальным флагом, наши атлеты с отличием выступили на Паралимпийских зимних играх в Италии, продолжают завоевывать ключевые награды во множестве спортивных дисциплин, а принцип спорта вне политики вновь становится реальностью. Все это – результат тщательной и планомерной работы представителей всех уровней власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса – работы, которая ведется круглый год.

Такие события, как ежегодный форум «Россия – спортивная держава», напрямую влияют на решение актуальных задач, направленных на достижение национальных целей России и дальнейшее развитие спортивной сферы. Убежден, что мероприятие этого года, которое состоится в Красноярске 21–23 октября, вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене», – заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.