Волонтёры «Роснефти» собрали 3 тонны мусора в ходе экологической акции в Тюменской области

Сотрудники «Роснефти» провели уборку береговой линии озера Андреевского в Тюменской области и собрали 3 тонны мусора.

В мероприятии приняли участие активисты «РН-Уватнефтегаза», «Тюменнефтегаза», «Харампурнефтегаза» и тюменского корпоративного института. Мусор рассортировали и отправили на переработку.

В рамках субботника состоялся посвящённый Году единства народов России фестиваль национальной кухни. На полевой кухне участники могли попробовать узбекские, татарские, таджикские, башкирские и русские традиционные блюда. Также сотрудники Компании участвовали в тематических викторинах.

Экологические инициативы являются важным направлением социальной политики «Роснефти». Компания проводит экоакцию на Андреевском озере, крупнейшем пресном водоёме в окрестностях Тюмени, четвёртый год подряд. Ежегодно нефтяники активно участвуют в мероприятиях по благоустройству, озеленению территорий и сохранению природного наследия.