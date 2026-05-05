Волонтёры «Роснефти» благоустроили более 20 памятников героям ВОВ в Самаре и области

В Самаре и Самарской области состоялась акция в рамках всероссийских проектов «Историческая память» и «Волонтёры Победы». В ходе мероприятия волонтёры «Роснефти» благоустроили более 20 мемориалов и обелисков воинской славы в память о героях Великой Отечественной войны.
Активисты Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, сотрудники «Самаранефтегаза» провели масштабные работы по благоустройству памятных мест, посвященных героям ВОВ. Нефтяники обновили Аллеи памяти и монументы. Стараниями волонтёров Новокуйбышевского НПЗ была благоустроена и приведена в порядок территория памятника Труженикам тыла. Также в Новокуйбышевске отреставрирован обелиск Славы.
Поддержка направленных на сохранение исторической памяти инициатив является важным направлением социальной политики «Роснефти». Благодаря многолетней заботе волонтеров мемориалы стали полноценными комплексами: у обелисков горит Вечный огонь, представлены образцы военной техники периода Великой Отечественной войны.
