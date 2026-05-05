240 млн рублей — экономический эффект реализации программы энергосбережения «Удмуртнефти»

По итогам реализации программы энергосбережения в 2025 году «Удмуртнефть» сократила потребление электроэнергии на 36 млн кВт*ч. В денежном выражении эффект составил около 240 млн рублей.

Этот результат стал возможен благодаря внедрению российских энергоэффективных технологий и оборудования на всех этапах — от добычи и подготовки углеводородного сырья до его транспортировки и закачки рабочего агента в пласт.

Проведённые мероприятия позволили повысить энергетическую эффективность насосного оборудования, снизить общие энергозатраты и уменьшить долю попутной воды в добываемой продукции, что также положительно сказалось на экономии энергии.

В 2025 году на месторождениях «Удмуртнефти» продолжили внедрять современные электроцентробежные насосы с высоким КПД, а также вентильные и погружные электродвигатели с повышенным напряжением. Особое внимание уделялось оптимизации сечений кабеля для повышения эффективности работы оборудования. На объектах подготовки, транспортировки нефти и поддержания пластового давления был проведён подбор насосного оборудования с целью увеличения его энергоэффективности. Кроме того, на участках перекачки нефти установили четыре станции управления с частотным регулированием, что позволило более точно контролировать подачу насосов.

Компания также реализует мероприятия по повышению надёжности энергоснабжения. В 2025 году завершилась реконструкция подстанции «Ельниково» (мощность – 32 МВА, напряжение – 35 кВ). Были установлены современные трансформаторы с системой онлайн-диагностики, что обеспечивает стабильное электроснабжение действующих объектов и поддерживает растущие объёмы буровых работ.

В 2025 году система энергетического менеджмента «Удмуртнефти» успешно прошла ресертификационный аудит, в ходе которого было подтверждено её полное соответствие требованиям стандарта ГОСТ.