Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин возглавил жюри премии «ДРУЗЬЯ БОЛЬШОГО СПОРТА». Об этом сообщил журнал «Большой спорт», учредитель премии. В 2026 году проект впервые пройдёт в формате ежегодной премии. Она будет отмечать спортсменов, команды, тренеров, федерации, спортивных управленцев, события сезона, а также проекты в массовом и детско-юношеском спорте, инфраструктуре и благотворительности.

В состав жюри вошли: Шамиль Тарпищев, член МОК, президент Федерации тенниса России; Валерий Сысоев, экс-председатель Госкомспорта России, кавалер Олимпийского ордена МОК; Никита Нагорный, олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России; Александр Легков, олимпийский чемпион, член президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России; Оксана Балаян, основательница MY BIG GAME и BALAYAN.RUN; Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего»; Мария Филиппова, издатель и главный редактор журнала «Большой спорт»; Дмитрий Маслов, исполнительный редактор журнала.

«Российскому спорту сегодня важно видеть не только победителей соревнований, но и тех, кто создает условия для этих побед: тренеров, управленцев, организаторов, федерации, партнёров, людей, работающих с детьми и массовым спортом. Премия «ДРУЗЬЯ БОЛЬШОГО СПОРТА» как раз об этом признании», – сказал Олег Матыцин.

В конкурсный контур премии входят восемь номинаций: спортсмен года, спортсменка года, команда года, прорыв года, тренер или тренерский штаб года, событие года в российском спорте, спортивный управленец года и лучшая федерация по виду спорта. Победителей определят по итогам открытого выдвижения, оценки профессионального сообщества и финального голосования жюри. Методологию и процедуры оценки сопровождает независимый

консультант – компания «Технологии Доверия» (TeDo).

ДРУЗЬЯ БОЛЬШОГО СПОРТА проводятся с 2013 года. Под этим брендом прошло шесть церемоний, посвящённых людям, организациям и проектам, внесшим вклад в развитие российского спорта.