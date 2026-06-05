В «Роснефти» внедряют технологии виртуальной реальности для обучения нефтяников

На Ванкорском месторождении в Красноярском крае компания «РН-Ванкор» (входит в структуру «Роснефти») ввела в эксплуатацию многофункциональный учебно-тренажёрный комплекс, предназначенный для обучения и профессионального развития сотрудников предприятия.

С помощью отечественного симулятора, оснащённого виртуальной реальностью, обучение проходит в несколько этапов: теория, практика и оценка компетенций. Программное обеспечение тренажёра воссоздаёт производственные условия, позволяя сотрудникам оттачивать действия как в штатных режимах (осмотр, операции), так и при возникновении нештатных ситуаций.

Занятия на тренажёре позволяют сотрудникам выработать устойчивые практические навыки для работы на реальном производстве. Внедрение комплекса эффективно как для подготовки молодых специалистов, так и для повышения квалификации действующего персонала, для которого разработаны специализированные программы со сложными техническими операциями.

Обеспечение безопасных условий труда сотрудников является приоритетом «Роснефти». Внедрение VR-тренажёров – шаг к повышению уровня безопасности на производстве и формированию новой культуры, где отработка навыков безопасного труда начинается в виртуальной реальности, до выхода на производственную площадку.