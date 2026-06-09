«Роснефть» провела благотворительный забег в Оренбуржье

В городском парке Бузулука состоялся благотворительный «Пушистый забег», организованный ключевым добывающим активом «Роснефти» в Приволжье – компанией «Оренбургнефть». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия с семьями, представители бегового сообщества и местные жители, которые вышли на старт вместе со своими домашними питомцами.

Участники в зависимости от возраста и уровня подготовки пробежали различные дистанции. Для взрослых были подготовлены маршруты на 1 км и 5 км, для детей – на 500 м. Самых быстрых бегунов наградили дипломами и памятными призами, каждый участник получил медаль за заботу о животных. Организаторы подготовили традиционные национальные угощения для бегунов и лакомства для их питомцев. Также в связи с приближающимся Днём России спортсмены приняли участие в тематической викторине «Энциклопедия родного края» с призами от «Оренбургнефти». Развёртывание 70-метрового национального триколора стало ярким завершением праздничной программы.

Инициатива забега нацелена на вовлечение молодёжи в спортивное движение и поддержку нуждающихся в опеке животных. В обмен на стартовые номера участники забега вносили полезные слоты – корма и товары для животных. Организаторам удалось собрать около 200 кг зоотоваров, которые были отправлены в центр помощи бездомным животным.

Поддержка массового и профессионального спорта, а также популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ.