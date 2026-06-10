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«Роснефть» провела Южный научно-технический форум в Краснодаре

«Роснефть» провела Южный научно-технический форум в Краснодаре
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В Краснодаре проектный институт «Роснефти» выступил организатором III Южного научно-технического форума. Мероприятие собрало ведущих специалистов отрасли для обсуждения передовых инженерных решений, цифровизации проектирования и развития инфраструктуры нефтегазового комплекса. В работе форума приняли участие представители добывающих предприятий, научных кругов и отраслевых партнёров.

В центре внимания участников форума оказались цифровизация проектирования и автоматизация производства. В качестве одного из решений был представлен проект RN-Soil-Lab. Эта информационная система оптимизирует работу лабораторий грунтов, позволяя справляться с растущими объёмами без потери качества исследований за счёт модулей для испытаний, планирования, статистики и учёта оборудования.

Эффективность решения возрастает пропорционально объему исследований. В среднем при обработке 100 проб грунта система позволяет сократить временные затраты на всех этапах выполнения работ в три раза.

Участники форума уделили особое внимание инженерным изысканиям и геотехнике в условиях Крайнего Севера. В центре дискуссии также находились вопросы проектирования карьеров, развития дорожной инфраструктуры, включая строительство дорог, мостов, водопропускных труб и объектов инженерной защиты.

По результатам мероприятия была отмечена значимость сотрудничества производственных предприятий с научным сообществом и проектными институтами. Участники также похвалили высокий уровень организации. Важным итогом стало решение о рекомендации ряда проектов к тиражированию на объектах «Роснефти» в 2027 году.

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