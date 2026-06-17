20 июня в Зарядье отпразднуют Международный олимпийский день

Московский парк станет центральной площадкой празднования Олимпийского дня в России. В течение всего дня гостей мероприятия ожидают челленджи, конкурсы, различные активности и возможность пообщаться со звёздами спорта.

В большом амфитеатре парка пройдёт шоу «Олимпийская студия» с участием известных атлетов. Перед зрителями выступят олимпийские чемпионы, среди которых Алексей Немов, Мария Киселёва, Артур Далалоян, Владислав Третьяк, Александра Степанова, Иван Букин, Сергей Шубенков и другие.

Малый амфитеатр станет площадкой для работы зоны спортивных федераций. Посетителям предложат изучить различные виды спорта, а также принять участие в паблик-токах и автограф-сессиях.

В официальной части мероприятие выступит министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярёв, а завершит программу концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета.

Также в рамках праздника 20 июня в Зарядье выступят хореографический коллектив «Тодес», группы «Полынь Folk» и «Вольные», проект «Карманный томик», оркестры «Пакава Ить» и «Эхо улиц».