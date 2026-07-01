В Югре при поддержке «Роснефти» прошёл национальный праздник коренных народов Севера

В Нефтеюганске состоялся национальный праздник коренных народов Севера Вит Хон хатл – день почитания Водяного духа. Мероприятие прошло при поддержке ключевого добывающего актива «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз».

Для сохранения традиций празднование началось с древнего обряда: участники почтили хранителя водной стихии. Народы Севера верят, что дух по имени Вит Хон является хозяином всех водоёмов, и от его благосклонности зависит успех промысла. Это этнокультурное событие привлекло множество гостей из Югры и близлежащих районов.

В рамках специальных мастер-классов гости события освоили тонкости выделки оленьих шкур, обучились резьбе по бересте и созданию украшений из бисера. Программа мероприятия включала в себя дегустацию национальных блюд народов ханты – от сытной сибирской ухи до сладких ягодных пирогов и душистых чаёв. Для детей была организована отдельная площадка со спортивными играми и развлечениями. Кульминацией культурной части стал показ коллекции югорского бренда одежды, объединившего аутентичные узоры и актуальные тенденции моды.

Также прошли соревнования по гребле на традиционных долблёных лодках обских уграх – обласах. За звание сильнейшего боролись более 100 спортсменов из числа представителей коренных народов.

Поддержка в проведении значимых национальных праздников коренных народов Севера – важная часть социальной политики «Роснефти». Дочерние предприятия Компании уже провели День рыбака, День оленевода, Вороний день и другие мероприятия.