«Роснефть» представила фотовыставку о возрождении лошади Пржевальского в Оренбуржье

В Бузулуке при поддержке «Оренбургнефти» (ключевого добывающего актива «Роснефти» в Приволжье) открылась фотовыставка, посвящённая единственной в России полувольной популяции лошади Пржевальского. Экспозиция призвана привлечь внимание к спасению вида, который занесен в Красную книгу России и имеет высший, нулевой статус редкости.

Проект по сохранению природы в Оренбуржье реализуется совместными усилиями федеральных и региональных властей — при участии Президента РФ, Минприроды России, областного правительства, а также нефтяной компании «Роснефть».

Тридцать крупноформатных фотографий знакомят посетителей с повадками и биологией редких животных, наглядно демонстрируя главные вехи их возвращения в дикую природу. Благодаря сотрудничеству нефтяников с заповедником «Оренбургский» и Центром реинтродукции лошади Пржевальского животные получают не только качественный рацион и передовое ветеринарное обслуживание, но и становятся объектом фундаментальных научных исследований, а также центром экологического просвещения.

Посетители выставки могут увидеть величие бескрайних предуральских степей — исконного дома этих редких животных. На широкоформатных кадрах запечатлены их коренастые песчано-рыжие обитатели. Центральное место в экспозиции занимают жеребята, ставшие символами возрождения вида. Маленькая Буравка появилась на свет в прошлом году в День России, а родившийся в этом году детеныш получил от сотрудников Компании имя Восход, которое олицетворяет надежду на успешное восстановление популяции лошадей Пржевальского в стране.

Запуск выставки дополнила обширная образовательная программа, подготовленная для жителей города и участников «Движения первых». Посетители отправились на познавательные экскурсии по экспозиции, а также проверили свои знания об истории и традициях Оренбуржья в ходе тематической викторины «Энциклопедия родного края». В завершение мероприятия организаторы провели розыгрыш сертификата на посещение Центра реинтродукции лошадей Пржевальского и преподнесли гостям памятные сувениры с корпоративным логотипом и изображением животного.