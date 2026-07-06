Правила маркетингового мероприятия «Спортмастер Х Чемпионат»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Маркетинговое мероприятие, а именно розыгрыш под наименованием «Спортмастер Х Чемпионат» (далее – «Мероприятие») проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет в Канале «Спортмастер» в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/sportmaster и в Канале «Чемпионат» в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/championat согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»).

1.2. Общий срок реализации Мероприятия с момента приёма заявок до финальной выдачи призов: с «6» июля 2026 года по «21» августа 2026 года, который включает:

1.2.1. Срок непосредственного проведения Мероприятия (принятия участия, совершения Участниками действий, указанных в разделе 3 Правил): с «6» июля 2026 года по «20» июля 2026 года.

1.2.2. Срок определения и объявления Победителей Мероприятия: «21» июля 2026 года.

1.2.3. Срок выдачи Призов Мероприятия: с «21» июля 2026 года по «21» августа 2026 года.

1.3. Информирование участников Мероприятия о сроках проведения и условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей информации на следующих ресурсах: в сети Интернет на сайте www.sportmaster.ru или в мобильном приложении Спортмастер, или по телефону горячей линии 8-800-777-777-1 или на официальной странице Организатора-1 в социальных сетях, а также на ресурсах Организатора-2: https://max.ru/championat.

1.4. По всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, участник может связаться по электронной почте: hi@littlebigmail.ru.

1.5. Организатор-1 Мероприятия – общество с ограниченной ответственностью «Спортмастер», ИНН 7728551528, КПП 997350001, ОГРН 1057747320278, адрес местонахождения: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корпус 2, комн. 102 (далее – «Организатор-1»).

В функции Организатора-1 входит:

— проведение Мероприятия в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/sportmaster

— контроль за проведением Мероприятия;

— формирование призового фонда Мероприятия (приз, указанный в п. 1.8.1 Правил)

— определение Победителей Мероприятия — обладателей Призов, указанных в п. 1.8.1 Правил;

Оператором Мероприятия, то есть лицом, выполняющим техническое сопровождение и обработку персональных данных Победителей Мероприятия и ответственным за выдачу призов Победителям, является Индивидуальный предприниматель Бодров Алексей Владимирович (далее — «Оператор»), ИНН 504214153090, ОГРНИП 314504224600020, юр. адрес: Российская Федерация, 141300, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 21 кв. 16.

В функции Оператора входит:

— коммуникация с Победителями Мероприятия;

— сбор данных от Победителей Мероприятия, давших согласие на получение Призов в соответствии с п.5.2. Правил;

— вручение Призов Победителям Мероприятия.

Организатор-2 Мероприятия – общество с ограниченной ответственностью «СИМ», ИНН 7707375342, КПП 772601001, ОГРН 5167746322497, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, пом. Д, комн. 5 (далее – «Организатор-2»).

В функции Организатора-2 входит:

— проведение Мероприятия в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/championat

— контроль за проведением Мероприятия;

Оператор Мероприятия, привлеченный Организатором-1 и осуществляющий обработку персональных данных по поручению Организатора, обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая конфиденциальность и организацию защиты персональных данных, а также корректную обработку и предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным Участников. Организатор отвечает за последствия нарушения этих требований привлеченным Оператором Мероприятия. Оператор Мероприятия несет ответственность перед Организатором.

1.6. Мероприятие является маркетинговой интернет-активностью, которая не преследует цели получения прибыли либо иного дохода, проводится для привлечения внимания и поддержки интереса потребителей к товарному знаку, товарам/услугам «Спортмастер», а также к бренду «Чемпионат», их продвижению на рынке. Мероприятие не является лотереей, не содержит элементы риска. Участие в Мероприятии не связано с внесением платы, призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора-1 и Организатора-2.

1.7. Цели Мероприятия:

Формирование лояльности покупателей к бренду «Спортмастер» и «Чемпионат».

Привлечение подписчиков в аккаунты/каналы Организаторов в социальных сетях.

Привлечение внимания аудитории к брендам «Спортмастер» и «Чемпионат».

Рекламирование товаров/услуг, реализуемых в ООО «Спортмастер» .

Продвижение товаров/услуг, реализуемых в ООО «Спортмастер» .

Вовлечение потребителей в программу лояльности «Клубная Программа «Спортмастер».

Продвижение продаж через мобильное приложение «Спортмастер».

1.8. Призовой фонд Мероприятия состоит из:

1.8.1. призов, предоставляемых Организатором-1:

— скидка в размере 99,9% (далее – «Скидка») на все товары из ассортимента «Спортмастера» (далее – «Товары») 3 (трем) предъявителям промокода. Скидка применяется на единоразовую покупку Товаров в период с 21.07.2026 по 21.10.2026 на сайте или в мобильном приложении «Спортмастер». Скидка применяется на покупку Товаров суммарной стоимостью не более 10 000 (десяти тысяч) рублей (далее – «Суммарная стоимость») до применения Скидки. Для использования Скидки необходимо авторизоваться на сайте www.sportmaster.ru или в мобильном приложении «Спортмастер». Для авторизации необходимо иметь регистрацию в Клубной программе «Спортмастер». Если сумма покупки до применения Скидки меньше Суммарной стоимости, то остаток денежными средствами не выплачивается. Если сумма покупки до применения Скидки больше Суммарной стоимости, то предъявитель промокода должен доплатить недостающую сумму. На Товары распространяются все скидки, действующие на момент заключения договора купли-продажи Товара. Условия клубной программы «Спортмастер» не применяются при приобретении Товаров, если применяется Скидка.

В случае возврата Товара, приобретенного победителем с применением скидки по промокоду, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» Победителю возвращается фактически оплаченная Победителем сумма собственных денежных средств.

Скидка по промокоду не является подарочным сертификатом с номиналом стоимости Товара и не подлежит выплате в денежном эквиваленте.

Условия применения промокода:

Промокод не распространяет свое действие на подарочные карты «Спортмастер»;

Скидка по промокоду предоставляется только на группы товаров «Одежда» и «Обувь»;

Скидка по промокоду не применяется к товарам c жёлтыми ценниками и товарам, отмеченным знаком «Лучшая цена», «Финальная цена», «Товар Дня», «Предложение недели» и «Особые условия»;

Скидка по промокоду не суммируется с бонусами клубной программы «Спортмастер» и скидками по другим промоакциям (правила Клубной программы размещены по ссылке https://www.sportmaster.ru/clubpro/).

Скидка по промокоду не распространяет свое действие на сервисные услуги;

При отмене заказа до его получения промокоды восстанавливаются.

По вопросам, возникающим в связи с приобретением товара с использованием промокода, включая вопросы к качеству товара, требующие обмена товара, необходимо обращаться в клиентский сервис по телефону 8 800 777-777-1 или в мобильном приложении.

По вопросам восстановления промокода необходимо обращаться к Оператору путём направления сообщения на электронную почту: hi@littlebigmail.ru.

1.9. Каждый Участник Мероприятия вправе получить не более 1 (одного) Приза Мероприятия.

1.10. Организаторы вправе заменить призовой фонд.

1.11. Для участия в Мероприятии и получения Призов не требуется обязательное приобретение товаров/услуг.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные физические лица, частично дееспособные физические лица, достигшие возраста 14 лет и старше, имеющие гражданство РФ, выполнившие в полной мере условия участия в Мероприятии (далее и ранее – «Участник»). Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе принять участие в Мероприятии с согласия своих законных представителей. Лица младше 14 лет к участию в Мероприятии не допускаются.

2.2. В Мероприятии не могут принимать участие иностранные граждане, лица без гражданства, недееспособные физические лица, работники и уполномоченные представители Организаторов/Операторов, их аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Мероприятия, а также члены их семей.

2.3. Организаторы оставляют за собой право запросить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также сведения о трудовой деятельности Участника.

2.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает, что ознакомлен (ознакомился) с настоящими Правилами, понимает условия проведения Мероприятия и выражает полное согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Мероприятии.

2.5. Победителями не могу стать лица, победившие в иных мероприятиях Организаторов в течение последнего года (365 дней).

3. МЕХАНИКА И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

3.1. В 11:00 ч. «6» июля 2026 года Организатор-1 размещает пост в Канале «Спортмастер» в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/sportmaster.

В 11:00 ч. «6» июля 2026 года Организатор-2 размещает пост (далее – «Пост») в Канале «Чемпионат» по адресу https://max.ru/championat.

3.2. Для того, чтобы принять участие в Мероприятии, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте 2.1. Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 1.2.1. Правил, выполнить следующие действия:

3.2.1 Быть зарегистрированным (зарегистрироваться) в социальной сети Max в соответствии с правилами функционирования социальной сети. При этом в течение срока проведения Мероприятия аккаунт Участника должен быть открыт для всех пользователей социальной сети. Действие участника, повлекшее закрытие аккаунта для пользователей социальной сети (аккаунт перестал быть открытым для пользователей социальной сети) в течение срока проведения Мероприятия означает, что лицо, осуществившее такие действия, исключается из списка Участников и/или признается отказавшимся от приза, в случае признания такого участника победителем.

3.2.2. Быть подписчиком или подписаться на Канал Организатора-1 и Организатора-2. Подписка должна быть действительна в течение всего срока проведения Мероприятия. Отказ от подписки в течение срока проведения Мероприятия означает, что лицо, осуществившее такие действия, исключается из списка Участников и признается отказавшимся от приза, в случае признания такого участника победителем.

3.2.3. Быть зарегистрированным или зарегистрироваться в клубной программе «Спортмастер» и ИЛИ быть авторизованным или авторизоваться в мобильном приложении «Спортмастер».

3.2.4. Нажать на кнопку «Участвую» под Постом (далее – «Действия»).

3.3. Лицо, совершившее все действия, указанные в п. 3.2 Правил, признается Участником Мероприятия и претендентом на получение Приза.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. В срок, обозначенный в п.п. 1.2.2 Правил, Организатор-1 подводит итоги Мероприятия в соответствии со следующим порядком:

4.1.1. Определение Победителя производится автоматически случайном образом через генератор случайных чисел сервиса (рандомайзер) @giway_tech_bot (бот, обеспечивающий возможность случайным образом выбрать победителя из всех зарегистрированных участников) среди всех Участников, выполнивших условия Мероприятия.

При первом запуске рандомайзера определяется 3 (три) победителя, получающих приз.

Организатор-1 с помощью вышеуказанного алгоритма выбирает победителей в соответствии с заявленным в Мероприятии количеством Призов.

Победителями Мероприятия признаются 3 (три) Участника из Участников, выполнивших все условия Мероприятия, обозначенные в п. 3 настоящих Правил, в период действия Мероприятия, выбранных с помощью рандомайзера.

4.2. В случае отказа Победителя от предоставления персональных данных Организатор-1 вправе выбрать Победителя повторно.

4.3. Объявление Победителей и информирование Победителей Мероприятия о Призе осуществляется путем публикации итогов Мероприятия в Канале «Спортмастер» в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/sportmaster и в Канале «Чемпионат» по адресу https://max.ru/championat в период, указанный в п.1.2.2 настоящих Правил.

5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА

5.1. Победитель вправе отказаться от Приза путем не направления ответа на сообщение Оператора о победе в Мероприятии и/или явно выраженного отказа от Приза, направленного Победителем в ответ на полученное от Оператора сообщение о Победе в мессенджере или социальных сетях, или по электронной почте. Победитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения сообщения от Оператора о победе подтвердить намерение получить Приз в ответ на полученное сообщение от Оператора.

5.2. Предоставление данных:

5.2.1 Для получения Приза, указанного в п.1.8 настоящих Правил, Участник, признанный Победителем, в течение 5-и (пяти) календарных дней с момента опубликования Оператором уведомления об итогах Мероприятия и победе обязан направить на электронный адрес Оператора hi@littlebigmail.ru., следующую информацию и документы:

— ФИО полностью;

— скан-копию подписанного письменного Согласия на обработку персональных данных по форме в Приложении № 1, Приложении № 2 к настоящим Правилам.

— копии страниц своего/ для лиц, младше 18 лет, своего законного представителя паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом регистрации;

— id страницы, с которой Победитель принимал участие в Мероприятии и стал претендентом на Приз (по запросу Оператора);

— иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу Организатора-1.

5.3. Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Оператора только после получения от Участника подписанного оригинала согласия на обработку персональных данных либо почтовой квитанции, подтверждающей отправку оригинала, а также получения копий документов, указанных в пункте 5.2.1 Правил. Оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных необходимо направить Организатору-1 по адресу: г. Москва, Кочновский проезд, д.4., к.3. на имя Сибиревой Анастасии Сергеевны.

5.4. Оператор направляет Победителю Приз посредством личного сообщения на электронную почту Победителя. Фактом получения приза Победителем считается скриншот электронной переписки Оператора и Победителя.

5.5. Если в сроки, установленные в п. 5.2.1 Правил, Победитель не отвечает на сообщения представителя Оператора Мероприятия, не предоставляет соответствующих данных/документов, указанных в п. 5.2.1 настоящих Правил, или отказывается от Приза, то Приз признается невостребованным.

5.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Призов, замена Приза не производится.

5.7. Организатор-1/Оператор не несет ответственности в случае, если получатель Приза не может воспользоваться Призом в связи с отсутствием необходимых документов, задержки их предоставления Оператору или любых других причин, при условии выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Мероприятию. Приз, не полученный Победителем Мероприятия, признается невостребованным, и Организатор-1вправе распорядиться им по своему усмотрению.

5.8. Организатор-1 Мероприятия настоящим информирует Участников Мероприятия о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).

5.9. В обязанности Организатора-1, выполняющего функции налогового агента, входит подача сведений в налоговые органы о факте вручения Приза(ов) Участнику Мероприятия в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ, ОПЕРАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ

6.1. Организатор-1/Организатор-2/Оператор Мероприятия имеет право:

6.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Мероприятии, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой фальсификации процесса подачи заявок на участие, включая использование недостоверных данных, необходимых для участия в Мероприятии, или же для получения награды, совершение мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение призов Мероприятия, в том числе с использованием компьютерных программ, лиц, соответствующих одному или одновременно нескольким следующим признакам: подозрительно активная регистрация в качестве участника Мероприятия (неоднократная попытка регистрации в течение суток); любому лицу, который стал Победителем более 2 (двух) рекламных акций (мероприятий) у любых иных организаторов за текущий год по данным открытых источников; или же любым лицам, которые действуют в нарушении настоящих Правил, действуют деструктивным образом или осуществляют действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Мероприятием. Решение об отстранении (или запрете) лица от участия в Мероприятии обжалованию не подлежит, и Организатор-1/Организатор-2 оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в Мероприятии.

6.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками/Победителями Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.

6.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Мероприятия, если по какой-либо причине любой аспект настоящего Мероприятия не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Мероприятия.

6.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз был возвращен по причине отказа от получения Победителем. Приз не может быть повторно востребован Победителем.

6.1.5. Организатор-1 вправе отказать Победителю в получении Призов, если он отказался предоставить необходимые для оформления передачи Призов данные или сделал это несвоевременно. В этом случае Организатор-1/Оператор оставляет за собой право выбрать другого Победителя или признать Приз невостребованным и распоряжаться им по собственному усмотрению.

6.2. Оператор обязан:

6.2.1. Передать Приз Участникам, выполнившим условия Мероприятия и признанным Победителями, в рамках общего количества призового фонда Мероприятия согласно настоящим Правилам. Ответственность Оператора по передаче Приза ограничена исключительно количеством и видом Приза, указанного в настоящих Правилах.

6.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Мероприятия сообщение об этом будет опубликовано Организатором-1/Организатором-2 в Канале «Спортмастер» в мессенджере Макс по адресу https://max.ru/sportmaster.

6.3. Участник/Победитель обязан:

6.3.1. Предоставлять достоверные данные, указанные в п. 5.2.1 настоящих Правил. Принимая участие в Мероприятии, Участник/Победитель гарантирует, что в целях участия в Мероприятии им будут предоставлены его персональные данные, в случае предоставления персональных данных третьих лиц, Участник/Победитель имеет на это все необходимые полномочия, удостоверенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.2 Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Мероприятии, а также при получении Приза.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Расходы пользования Интернетом могут различаться, поэтому Участнику/Победителю необходимо заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.

7.2. Право на участие в Мероприятии не связано с внесением платы за пользование интернетом, а призовой фонд Мероприятия не формируется за счет оплаты Участниками/Победителем интернета.

7.3. Организатор-1/Организатор-2/Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника/Победителя, включая (кроме всего прочего) понесенные затраты.

7.4. Организатор-1/Организатор-2/Оператор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои интернет-провайдера, к которому подключен Участник/Победитель, за действия/бездействия интернет-связи, к которой подключен Участник.

7.5. Обязательства Организатора-1/Организатора-2/Оператора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками/Победителем непосредственно при их получении. Организатор-1/Организатор-2/Оператор не несут ответственность за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Участнику/Победителю. Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно производителю Приза.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор-1, Организатор-2, Оператор и Участники/Победитель Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.