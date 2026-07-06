Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Пресс-релизы Новости

Волонтёры «Роснефти» провели масштабный субботник в Нижневартовске

Волонтёры «Роснефти» провели масштабный субботник в Нижневартовске
Комментарии

В центре Нижневартовска, в сквере Героев Самотлора, сотрудники «Самотлорнефтегаза» (добывающий блок «Роснефти») провели масштабный субботник. Сквер был возведен по соглашению о сотрудничестве между «Роснефтью» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В акции приняли участие более 100 волонтёров из «Самотлорнефтегаза», корпоративного научного института и студенты вузов-партнёров. Активисты собрали свыше 20 кубометров бытового мусора и привели в порядок мемориальный комплекс первопроходцам Самотлорского месторождения и общественные пространства.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является одним из приоритетов деятельности «Роснефти». Сотрудники компании регулярно участвуют в экологических акциях по благоустройству территорий. Следующее мероприятие в экологическом календаре «Самотлорнефтегаза» — уборка береговой линии озера Кымыл-Эмтор.

Комментарии
Новости. Пресс-релизы
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android