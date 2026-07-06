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Флагманский научный институт «Роснефти» в Волгограде отмечает 60-летие

Флагманский научный институт «Роснефти» в Волгограде отмечает 60-летие
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Институт «ВНИКТИнефтехимоборудование», флагманский научный центр компании, отмечает 60-летний юбилей. Предприятие обеспечивает полный цикл обслуживания сложного оборудования на производственных объектах России.

Институт придерживается передовых решений в области роботизированной диагностики и промышленного искусственного интеллекта для срочного и планового сервиса техники. Одной из ключевых недавних разработок стало первое в стране программное обеспечение для полной автоматизации планирования ремонтов, позволяющее формировать детальные дефектные ведомости и сметные расчёты.

Научный центр также представил новую модель купонодержателя — устройства для фиксации образцов металла. Уникальная конструкция значительно повышает безопасность и точность коррозионных испытаний, проводимых при высоких температурах и давлении. Результаты тестов необходимы для прогнозирования остаточного ресурса промышленных трубопроводов и технологических установок.

Институт оснащён оборудованием для проведения полного цикла исследований металла, активно развивает систему наставничества и готовит узкоспециализированные кадры для отраслевого сектора. За последние пять лет учёные «ВНИКТИнефтехимоборудование» опубликовали 82 научные статьи в ведущих российских и мировых изданиях и зарегистрировали более 30 патентов на изобретения.

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